Чи відправлять США зброю для України на Близький Схід: Зеленський дав роз'яснення

Президент припустив, що США можуть переглянути свої рішення

28 березня 2026, 17:25
Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський не відкидає, що США можуть відправити зброю, призначену для України – на Близький Схід. Це залежатиме від багатьох факторів, але є ключовим із них. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з пресою.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, ключовим чинником цього рішення буде тривалість війни на Близькому Сході.

"Щодо перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів. Тривалість війни, я думаю, буде головним фактором", — сказав президент.

Зеленський висловив сподівання, що кроків у відповідь не буде, в що пакети зброї для України не будуть переправлені на Близький Схід.

"Сигналів не було", – констатував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував резонансну заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше звинуватив її у "брехні". Глава держави наголосив: він ніколи не стверджував, що Вашингтон чинить на нього тиск.

Під час спілкування з журналістами щодо Zoom Зеленський заявив, що публічно озвучує лише частину переговорної реальності.

"Більшої частини айсберга не видно. Повірте, я показав меншу частину. Я кажу відверто, але формулювання можуть бути різними", — зазначив він.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться. Відповідну заяву американський лідер зробив під час виступу під час конференції у Майамі.




