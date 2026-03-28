Отправят ли США оружие для Украины на Ближний Восток: Зеленский дал разъяснение

Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский не исключает, что США могут отправить оружие, предназначенное для Украины – на Ближний Восток. Это будет зависеть от многих факторов, но есть ключевой из них. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сказал во время онлайн-общения с прессой.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам главы государства, ключевым фактором этого решения будет продолжительность войны на Ближнем Востоке.
Зеленский выразил надежду, что ответный шагов не будет, в что пакеты оружия для Украины не будут переправлены на Ближний Восток.
Во время общения с журналистами по Zoom Зеленский заявил, что публично озвучивает лишь часть переговорной реальности.
