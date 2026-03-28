Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент
«Айсберг переговоров»: Зеленский ответил на обвинения Рубио и раскрыл условия США

Киев настаивает на гарантиях до конца войны, но Вашингтон связывает их с выходом ВСУ из Донбасса

28 марта 2026, 16:12
Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное заявление госсекретаря США Марко Рубио, который ранее обвинил его во "лжи". Глава государства подчеркнул: он никогда не утверждал, что Вашингтон оказывает на него давление.

«Айсберг переговоров»: Зеленский ответил на обвинения Рубио и раскрыл условия США

Во время общения с журналистами по Zoom Зеленский заявил, что публично озвучивает лишь часть переговорной реальности. 

"Большая часть айсберга не видна. Поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю откровенно, но формулировки могут быть разными", — отметил он.

Президент подробно описал логику переговоров с США по гарантиям безопасности. По его словам, сигналы с американской стороны указывают на жёсткую привязку этих гарантий к завершению войны. При этом, как утверждает Зеленский, условием окончания конфликта выдвигается выход украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей.

"Если Россия настаивает на ультиматуме, а США говорят, что гарантии будут только после завершения войны, то фактически речь идёт о том, что они возможны лишь после выхода из Донбасса", — пояснил президент.

Он также напомнил, что Киев настаивает на подписании соглашения о безопасности до окончания боевых действий. По словам Зеленского, этот вопрос обсуждался с президентом США Дональд Трамп, однако американская сторона отклонила такую возможность.

В Вашингтоне, как отметил украинский лидер, считают принципиальным не момент вступления гарантий в силу, а время их предоставления — исключительно после завершения войны.

Таким образом, переговоры о безопасности остаются в тупике: позиции сторон существенно расходятся, а условия, которые обсуждаются, могут стать ключевыми для дальнейшего хода конфликта.

