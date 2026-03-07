logo_ukra

Чи вдалося втримати позиції: Зеленський підбив підсумки війни після зими
Чи вдалося втримати позиції: Зеленський підбив підсумки війни після зими

Президент після розмови з Макроном повідомив про результати фронту та закликав Європу реалізувати пакет допомоги на 90 млрд євро

7 березня 2026, 17:08
Автор:
Кравцев Сергей

Українські військові змогли втримати всі ключові позиції на фронті протягом зимового періоду та не допустили прориву російських військ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Еммануэль Макрон.

Чи вдалося втримати позиції: Зеленський підбив підсумки війни після зими

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські захисники досягли "відчутних результатів" на полі бою цієї зими та зберегли контроль над важливими напрямками оборони.

"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту", — наголосив президент.

Під час переговорів із французьким лідером сторони обговорили ситуацію на фронті, а також наслідки чергового масованого удару Росії по території України. 

Володимир Зеленський поінформував свого французького колегу про потреби української оборони та поточні виклики у сфері безпеки.

Окрему увагу співрозмовники приділили підтримці України з боку Європи. Президент наголосив на важливості реалізації домовленостей щодо пакета допомоги обсягом 90 млрд євро на найближчі два роки, а також запровадження нового санкційного пакета проти Росії.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, зокрема розвиток подій навколо Ірану. За словами Зеленського, французька сторона підтримує ідею використання українського досвіду боротьби з іранськими дронами типу "Шахед" для посилення міжнародної безпеки.

Президент зазначив, що Україна має один із найефективніших у світі досвідів протидії таким безпілотникам, і цей досвід може стати основою для нових форматів колективної безпеки разом із партнерами.

Також Зеленський повідомив, що Київ і Париж готуються до нових дипломатичних форматів співпраці у найближчі тижні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський вже дав вказівки щодо підготовки та відправлення українських фахівців на Близький Схід для допомоги США у протистоянні іранським "Шахедам". Також відомі терміни, коли вони вирушать на виконання завдання. Про це розповіло джерело Reuters.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18243
