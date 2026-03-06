Зеленський таки відправить військових на Близький Схід: деталі

Президент Володимир Зеленський вже дав вказівки щодо підготовки та відправлення українських фахівців на Близький Схід для допомоги США у протистоянні іранським "Шахедам". Також відомі терміни, коли вони вирушать на виконання завдання. Як передає портал "Коментарі", про це розповіло джерело Reuters.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як відомо, США звернулися до України за допомогою для захисту своїх баз та військових у певних країнах Близького Сходу – йшлося про боротьбу з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Світова спільнота знає, що українці мають успіх у протистоянні "Шахедам" за чотири роки війни та Зеленський не відмовив Вашингтону у допомозі. У четвер він заявив, що Київ відправить своїх фахівців на допомогу американським військовим.

"Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу... Я дав вказівки надати необхідні кошти та забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати потрібний рівень безпеки", — нагадує видання заява президента.

За словами джерела, знайомого з питанням, українські фахівці розпочнуть роботу "протягом найближчих кількох днів".

Також відомо, що президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію Зеленського щодо підтримки в операціях проти іранських дронів. У телефонному інтерв'ю Reuters у четвер він сказав, що "Штати візьмуть допомогу від будь-якої країни".

Видання також нагадує, що у вівторок Зеленський заявив про готовність обмінятися дронами-перехоплювачами на зенітні ракети від союзників Близького Сходу, які мають власні запаси систем Patriot.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп прямо натякнув, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, він має кілька кандидатур на роль "хорошого лідера". Про це американський лідер заявив у коментарі для NBC News.



