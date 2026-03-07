logo

Главная Новости Политика президент Удалось ли удержать позиции: Зеленский подвел итоги войны после зимы
НОВОСТИ

Удалось ли удержать позиции: Зеленский подвел итоги войны после зимы

Президент после разговора с Макроном сообщил о результатах фронта и призвал Европу реализовать пакет помощи на 90 млрд евро

7 марта 2026, 17:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские военные смогли удержать все ключевые позиции на фронте в течение зимнего периода и не допустили прорыв российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Франции Эммануэль Макрон.

Удалось ли удержать позиции: Зеленский подвел итоги войны после зимы

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинские защитники достигли "ощутимых результатов" на поле боя этой зимой и сохранили контроль над важными направлениями обороны.

"Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", — подчеркнул президент.

В ходе переговоров с французским лидером стороны обсудили ситуацию на фронте, а также последствия очередного массированного удара России по территории Украины.

Владимир Зеленский проинформировал своего французского коллегу о нуждах украинской обороны и текущих вызовах в сфере безопасности.

Особое внимание собеседники уделили поддержке Украины со стороны Европы. Президент отметил важность реализации договоренностей по пакету помощи в размере 90 млрд евро на ближайшие два года, а также введение нового санкционного пакета против России.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности, развитие событий вокруг Ирана. По словам Зеленского, французская сторона поддерживает идею использования украинского опыта борьбы с иранскими дронами типа "Шахед" для усиления международной безопасности.

Президент отметил, что у Украины один из самых эффективных в мире опытов противодействия таким беспилотникам, и этот опыт может стать основой для новых форматов коллективной безопасности вместе с партнерами.

Также Зеленский сообщил, что Киев и Париж готовятся к новым дипломатическим форматам сотрудничества в ближайшие недели.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским "Шахедам". Также известны сроки, когда они отправятся на выполнение задания. Об этом рассказал источник Reuters.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18243
