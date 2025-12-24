logo_ukra

Чи справді у представленні Зеленським мирного плану закріплена наша поразка: деталі

Ресурси для війни ще є в усіх, позиції на переговорах ще занадто різні, тому бойові дії будуть продовжуватися

24 грудня 2025, 12:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський розповів про "мирну угоду", яку Україна, ЄС, Велика Британія та США узгодили, але не повністю, питання територій та ЗАЕС досі відкрите. Тепер американці знову повезуть цей план у Москву, де його перекреслить Путіну і розпочнеться все по новому. Далі все буде по колу: наші перекреслять пропозиції росіян, ті перекреслять наші і так далі. Про це розповів політичний аналітик, блогер Євгеній Прокопишин.

Чи справді у представленні Зеленським мирного плану закріплена наша поразка: деталі

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо коротко оцінити цей план, то це закріплення нашої поразки – втрата 20% території, часткова втрата суверенітету і підрив країни з середини відкладений у часі, та перемоги РФ – часткової, бо її головна ціль – це повне знищення України і всього українського...", – зазначив експерт.

За його словами, такий документ є наслідком небажання українців захищати свою країну та нації і помилки влади на певних етапах цієї війни. Як висновок, наголошує експерт, це не росіяни нас перемогли, це ми їм програли.

"Хороша новина тут поки що лише в тому, що цю угоду навряд чи схвалять, точно не найближчими місяцями, бо ресурси для війни ще є в усіх, а позиції на переговорах ще занадто різні", – констатував Євгеній Прокопишин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.

Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року. Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України. 

План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.




