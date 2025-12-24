Чи справді у представленні Зеленським мирного плану закріплена наша поразка: деталі

Рубрики
Президент Володимир Зеленський розповів про "мирну угоду", яку Україна, ЄС, Велика Британія та США узгодили, але не повністю, питання територій та ЗАЕС досі відкрите. Тепер американці знову повезуть цей план у Москву, де його перекреслить Путіну і розпочнеться все по новому. Далі все буде по колу: наші перекреслять пропозиції росіян, ті перекреслять наші і так далі. Про це розповів політичний аналітик, блогер Євгеній Прокопишин.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, такий документ є наслідком небажання українців захищати свою країну та нації і помилки влади на певних етапах цієї війни. Як висновок, наголошує експерт, це не росіяни нас перемогли, це ми їм програли.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками.
Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року. Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України.
План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.