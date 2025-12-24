Действительно ли в представлении Зеленским мирного плана закреплено наше поражение: детали

Президент Владимир Зеленский рассказал о "мирном соглашении", которое Украина, ЕС, Великобритания и США согласовали, но не полностью, вопрос территорий и ЗАЭС до сих пор открыт. Теперь американцы снова повезут этот план в Москву, где его перечеркнет Путину и начнется все по новому. Дальше все будет по кругу: наши перечеркнут предложения россиян, те перечеркнут наши и так далее. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Евгений Прокопишин.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если коротко оценить этот план, то это закрепление нашего поражения – потеря 20% территории, частичная потеря суверенитета и подрыв страны изнутри отложен во времени, и победы РФ – частичной, потому что ее главная цель – это полное уничтожение Украины и всего украинского...", – отметил эксперт.

По его словам, такой документ есть следствие нежелания украинцев защищать свою страну и нации и ошибки власти на определенных этапах этой войны. Как вывод, подчеркивает эксперт, это не россияне победили нас, это мы им проиграли.

"Хорошая новость здесь пока только в том, что это соглашение вряд ли одобрят, точно не в ближайшие месяцы, потому что ресурсы для войны еще есть у всех, а позиции на переговорах еще слишком разные", — констатировал Евгений Прокопишин.

Кроме базового документа есть трехсторонний договор о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой, двусторонние гарантии США для Украины, а также дорожная карта экономического развития страны до 2040 года. Среди ключевых положений плана – подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с Россией, создание механизма мониторинга на линии столкновения и безъядерный статус Украины.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.



