Чи долучиться Україна до розблокування Ормузької протоки: яке завдання Зеленський дав Умєрову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Глава української держави зазначив, що найближчим часом він очікує на конкретні результати оцінки.

"Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами", — зазначив володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що в Україну надійшов від США запит про надання експертної підтримки для американських військових на Близькому Сході та в Перській затоці.

Глава держави зауважив, що ведуться детальні розмови з партнерами на всіх необхідних рівнях.

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових", — розповів Володимир Зеленський.

Як інформує портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.

Український лідер наголосив, що Росія не перемагає. Росіяни не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали, наголосив український лідер. За його словами, тепер окупанти втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.

"Люди номер один. Земля – це друге питання, але люди – люди найважливіше", — підкреслив глава держави.



