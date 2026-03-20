Чи долучиться Україна до розблокування Ормузької протоки: яке завдання Зеленський дав Умєрову

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях.
Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел
Глава української держави зазначив, що найближчим часом він очікує на конкретні результати оцінки.
Президент також повідомив, що в Україну надійшов від США запит про надання експертної підтримки для американських військових на Близькому Сході та в Перській затоці.
Глава держави зауважив, що ведуться детальні розмови з партнерами на всіх необхідних рівнях.
для України у війні проти Росії найважливіше – це люди. Території також важливі, але це друге питання. Як інформує портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.
Український лідер наголосив, що Росія не перемагає. Росіяни не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали, наголосив український лідер. За його словами, тепер окупанти втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.