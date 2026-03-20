Присоединится ли Украина к разблокированию Ормузского пролива: какую задачу Зеленский дал Умерову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил секретарю СНБО Рустему Умерову привлечь МИД и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях.

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства отметил, что в ближайшее время он ожидает конкретных результатов оценки.

"Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами", — отметил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что в Украину поступил от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и Персидском заливе.

Глава государства отметил, что ведутся подробные разговоры с партнерами на всех необходимых уровнях.

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных", — рассказал Владимир Зеленский.

