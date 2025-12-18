Чи будуть нові санкції проти РФ у разі провалу перемовин: Зеленський насторожив заявою

Всі розмови про нові санкції проти Росії у разі провалу перемовин залишаються лише розмовами у ЗМІ. Наразі жодних натяків від офіційного Вашингтону щодо можливого введення санкцій – немає. Про це під час розмови з представниками мас-медіа заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"У нас немає поки що статусу, що росіяни точно не підуть на мирні угоди. Хоча я розумію, що вони точно не хочуть. Але якщо американці зможуть натиснути на них більше, можливо, нам усім вдасться перейти до переговорного треку", — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що в Україні хочуть, щоб ця війна закінчилася. І якщо РФ не піде на вимоги США закінчити найближчим часом цю війну, то Україні потрібне буде посилення.

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилася від дипломатичного шляху. А отже, треба буде посилювати іншу — Україну. А це зброя, санкції, гроші. І це стосується і Сполучених штатів і Європи", – додав Зеленський.

У ході цього ж інтерв’ю Володимир Зеленський зазначив, що будь-яка війна зрештою завершується переговорами, однак Україна має підійти до них із позиції сили.

