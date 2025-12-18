Будут ли новые санкции против РФ в случае провала переговоров: Зеленский насторожил заявлением

Все разговоры о новых санкциях против России в случае провала переговоров остаются только разговорами в СМИ. Пока никаких намеков от официального Вашингтона относительно возможного введения санкций нет. Об этом в ходе беседы с представителями масс-медиа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"У нас пока нет статуса, что россияне точно не пойдут на мирные соглашения. Хотя я понимаю, что они точно не хотят. Но если американцы смогут нажать на них больше, возможно, нам всем удастся перейти к переговорному треку", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что в Украине хотят, чтобы эта война окончилась. И если РФ не пойдет на требования США закончить в ближайшее время эту войну, Украине потребуется усиление.

"Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия, отказалась от дипломатического пути. Следовательно, нужно будет усиливать другую — Украину. А это оружие, санкции, деньги. И это касается и Соединенных штатов и Европы", — добавил Зеленский.

В ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, что любая война, в конце концов, завершается переговорами, однако Украина должна подойти к ним с позиции силы.

