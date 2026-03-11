Це відчує весь світ: Зеленський попередив про нову загрозу із союзу Росії та Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця Росії та Ірану у сфері виробництва ударних дронів створює серйозну загрозу для міжнародної безпеки та може призвести до масштабної ескалації, аж до світової війни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українська розвідка фіксує використання російських компонентів в іранських безпілотниках "Шахед", які активно застосовуються проти України. Москва почала масово використовувати іранську зброю ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, проте наразі ці технології поширюються на інші регіони.

Президент зазначив, що Іран вже застосовує подібні дрони та технології на Близькому Сході, у тому числі при атаках на американські військові бази. За його словами, така кооперація Москви та Тегерана посилює нестабільність і може призвести до ланцюгової реакції конфліктів.

"Це найбільший ризик, який має світ сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни чи навіть світової війни", — попередив Зеленський.

Він також наголосив, що ситуація може стрімко загостритися, якщо міжнародна спільнота не зможе зупинити подальшу ескалацію найближчим часом. За оцінкою президента, конфлікт ризикує перерости у затяжне протистояння.

"Я не бачу коротких операцій. Якщо це не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну", — зазначив він.

Зеленський нагадав, що ударні безпілотники Shahed стали серйозним викликом навіть для технологічно розвинених армій. За його словами, боротися з ними складно, оскільки вони дешеві, масові та постійно модернізуються.

Саме тому США звернулися до України з проханням поділитися досвідом боротьби з такими дронами та надати фахівців, які мають практичні знання протидії "Шахедам". Київ, за словами президента, готовий співпрацювати з партнерами у цій сфері.

