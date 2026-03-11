Это почувствует весь мир: Зеленский предупредил о новой угрозе из союза России и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в сфере производства ударных дронов создает серьезную угрозу для международной безопасности и может привести к масштабной эскалации, вплоть до мировой войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинская разведка фиксирует использование российских компонентов в иранских беспилотниках "Шахед", которые активно применяются против Украины. Москва начала массово использовать иранское оружие еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако теперь эти технологии распространяются на другие регионы.

Президент отметил, что Иран уже применяет подобные дроны и технологии на Ближнем Востоке, в том числе при атаках на американские военные базы. По его словам, такая кооперация Москвы и Тегерана усиливает нестабильность и может привести к цепной реакции конфликтов.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне", — предупредил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ситуация может стремительно обостриться, если международное сообщество не сможет остановить дальнейшую эскалацию в ближайшее время. По оценке президента, конфликт рискует перерасти в затяжное противостояние.

"Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну", — отметил он.

Отдельно Зеленский напомнил, что ударные беспилотники Shahed стали серьезным вызовом даже для технологически развитых армий. По его словам, бороться с ними сложно, поскольку они дешевы, массовы и постоянно модернизируются.

Именно поэтому США обратились к Украине с просьбой поделиться опытом борьбы с такими дронами и предоставить специалистов, обладающих практическими знаниями противодействия "Шахедам". Киев, по словам президента, готов сотрудничать с партнерами в этой сфере.

