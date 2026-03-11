Зеленский резко ответил на слова Трампа и намекнул на скрытые возможности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны сегодня есть "карты", которые появились благодаря усилиям украинских военных и развитию оборонного производства после полномасштабного вторжения России. Об этом он рассказал в интервью ирландскому блогеру Кейлин Робертсон.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что чувствует себя уверенно в ситуации, когда международные партнеры обращаются к Украине за помощью и опытом. По его словам, нынешние возможности страны – результат работы армии, инженеров и предприятий, которые резко нарастили производство вооружений и технологий военного назначения.

"Теперь это благодаря нашим солдатам, замечательным людям и большому количеству продукции, производство которой мы увеличили с самого начала войны. Сейчас у нас высокий уровень", — подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что Украина обладает определенными "картами", которые ранее предпочитала не демонстрировать публично. По его словам, такие возможности существовали и раньше, однако Киев сознательно не раскрывал их.

Отдельно президент подчеркнул необходимость быстрых решений со стороны союзников. Он сравнил ситуацию с воздушной тревогой: если страна не реагирует мгновенно на ракеты и дроны, последствия могут быть катастрофическими. Точно так же, по его словам, нужно действовать и в войне против России.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что международное сообщество пока недостаточно готово к возможной масштабной мировой войне. Он отметил, что некоторые страны Европы активно усиливают оборону, однако этого может быть недостаточно перед новыми технологическими угрозами.

Президент подчеркнул, что именно Украина сегодня имеет уникальный опыт современной наземной войны – сочетания дронов, ракет и масштабных сухопутных операций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер якобы "не имеет карт" в войне с Россией. Зеленский фактически ответил на эту критику, дав понять, что реальные возможности Украины значительно шире, чем кажется извне.

