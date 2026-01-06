Зять Трампа розповів про деталі гарантій безпеки для України

Україна та Сполучені Штати під час прямих контактів на рівні глав держав змогли врегулювати більшість спірних моментів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки.

Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, коментуючи результати зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, ключові консультації відбулися під час особистих переговорів між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Саме на цьому рівні вдалося зняти основні розбіжності щодо безпекових зобов’язань.

Кушнер зазначив, що робота над системою гарантій тривала впродовж останнього місяця і включала активні консультації з українською стороною та європейськими партнерами. Поточна зустріч "Коаліції охочих", за його оцінкою, стала важливим етапом у цьому процесі та закріпила досягнутий прогрес.

"Якщо Україна укладе фінальну угоду, вона повинна знати, що після цієї угоди вони в безпеці, є міцні засоби стримування і запобіжники, щоб це знову не сталося", — зазначив Кушнер.

Водночас зять американського президента підкреслив, що навіть за наявності напрацьованих домовленостей це ще не означає автоматичного завершення війни. Без чітких і зрозумілих гарантій безпеки досягнення стійкого миру, на його думку, є неможливим.

Кушнер додав, що бачення Дональда Трампа, сформоване зокрема після його контактів із російським лідером Володимиром Путіним, передбачає деескалацію з обох сторін. За словами Кушнера, потенційна угода має включати систему моніторингу виконання зобов’язань, а також інструменти реагування у разі порушення домовленостей.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Парижі відбулися інтенсивні консультації за участю американської делегації, представників України та країн Коаліції охочих. Переговори були спрямовані на просування мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, повідомив спецпредставник американського лідера Стів Віткофф.