Віткофф заявив про «значний прогрес» у мирних переговорах

У Парижі відбулися інтенсивні консультації за участю американської делегації, представників України та країн Коаліції охочих.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Переговори були спрямовані на просування мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, повідомив у мережі Х спецпредставник американського лідера Стів Віткофф.

Окрім нього, до делегації США увійшли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Сполучених Штатів у Франції Чарльз Кушнер, а також радник Білого дому Джош Грюнбаум.

У французькій столиці американські посадовці провели низку перемовин із європейськими партнерами. Серед ключових співрозмовників були президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський.

За словами Віткоффа, під час зустрічей сторони продемонстрували єдине бачення подальших кроків і налаштованість на тісну співпрацю.

"Ми досягли значного прогресу в кількох ключових напрямах, зокрема у створенні двосторонньої системи гарантій безпеки та розробці плану процвітання", — зазначив Віткофф.

Крім того, "Коаліція охочих" оприлюднила власну позицію щодо безпекових гарантій для України. У Вашингтоні наголошують, що міцні гарантії безпеки разом із конкретними зобов’язаннями у сфері економічної підтримки є ключовими передумовами для досягнення стабільного і тривалого миру.

Віткофф також наголосив, що діалог з українською стороною продовжиться. Заплановані додаткові консультації, які відбудуться вже ввечері цього дня та триватимуть упродовж наступної доби.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Парижі після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.