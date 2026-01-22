logo_ukra

Зеленський висловився про Раду миру Трампа: що сказав президент
НОВИНИ

Зеленський висловився про Раду миру Трампа: що сказав президент

Володимир Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп запросив його долучитися до так званої Ради миру

22 січня 2026, 20:02
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією. 

Зеленський висловився про Раду миру Трампа: що сказав президент

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи.

За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій. 

"Американська сторона запропонувала, що їм знадобляться партнери, які будуть здійснювати моніторинг разом зі Сполученими Штатами. І це може бути свого роду Рада миру, і в ній будуть дві сторони війни", — сказав президент. 

Зеленський додав, що сама ідея створення подібного органу для нього не є новою, однак він не очікував, що питання формування Ради миру порушать саме в Давосі, так само як і не знав наперед, кого саме Вашингтон запросить до участі.

Президент також підкреслив, що нині Україна перебуває у стані війни з Росією, а Білорусь фактично підтримує російську сторону, тому участь таких країн у спільних форматах з Україною є неможливою.

Президент уточнив, що механізм Ради миру фактично вже закладений у його мирному плані, і він має запрацювати після завершення активної фази війни.

"Я думаю, це буде працювати. Це буде працювати з моніторинговою місією тільки після закінчення війни для нас. Можливо, є й інші питання, наприклад Газа та інші теми. Я не кажу про нашу участь у Газі та інші питання. Тому йдеться про тих партнерів, які контролюватимуть припинення вогню і гарантії безпеки", — зазначив Зеленський. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе.



