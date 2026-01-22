Зеленский высказался о Совете мира Трампа: что сказал президент

Государства, которые могут войти в так называемый Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, могут участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава государства подтвердил, что Украину уже пригласили присоединиться к этой инициативе.

По словам Зеленского, еще в украинском мирном плане из 20 пунктов предполагалось создание механизмов безопасности и контроля за первым этапом урегулирования – прекращением боевых действий.

"Американская сторона предложила, что им понадобятся партнеры, осуществляющие мониторинг вместе с Соединенными Штатами. И это может быть своего рода Совет мира, и в нем будут две стороны войны", — сказал президент.

Зеленский добавил, что сама идея создания подобного органа для него не нова, однако он не ожидал, что вопросы формирования Совета мира поднимут именно в Давосе, так же как и не знал заранее, кого именно Вашингтон пригласит к участию.

Президент также подчеркнул, что в настоящее время Украина находится в состоянии войны с Россией, а Беларусь фактически поддерживает российскую сторону, поэтому участие таких стран в общих форматах с Украиной невозможно.

Президент уточнил, что механизм Совета мира уже фактически заложен в его мирном плане, и он должен заработать после завершения активной фазы войны.

"Я думаю, это будет работать. Это будет работать с мониторинговой миссией только после окончания войны для нас. Возможно, есть и другие вопросы, например Газа и другие темы. Я не говорю о нашем участии в Газе и других вопросах. Поэтому речь идет о тех партнерах, которые будут контролировать прекращение огня и гарантии безопасности", — отметил Зеленский.

