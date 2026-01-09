logo_ukra

Україна і США підпишуть угоду на 800 мільярдів доларів: що відомо
Україна і США підпишуть угоду на 800 мільярдів доларів: що відомо

Європейські чиновники вважають, що Дональд Трамп зараз підтримує їхні прагнення завершити війну на вигідних для Києва умовах

9 січня 2026, 22:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Україна та Сполучені Штати Америки планують підписати велику угоду про "процвітання" на 800 мільярдів доларів для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі. 

Україна і США підпишуть угоду на 800 мільярдів доларів: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Про це з посиланням на західних чиновників повідомляє видання The Telegraph. 

За даними джерел, президент України сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки.

Однак, європейські партнери з "коаліції охочих" радили Зеленському натомість відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі як більш відповідну альтернативу для зустрічі з Трампом.

"За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди — ключової частин оновленої пропозиції, підтриманої США, щодо завершення майже чотирирічної війни з Росією", — пише видання.

При цьому європейські чиновники, залучені до мирних переговорів, вважають, що Дональд Трамп зараз підтримує їхні прагнення завершити війну на вигідних для Києва умовах.

Українські чиновники розповіли виданню, що план процвітання спрямований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десятиліття для відновлення України та запуску її економіки. 

Раніше під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що угода із США забезпечить "економічне відновлення, створення робочих місць і повернення життя в Україну".

Вважається, що це відкриває шлях до низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній.

"Київ сподівається, що, пропонуючи Вашингтону частку у післявоєнній реконструкції, особливо в проектах, на які Трамп міг би погодитися, президент США буде більш схильний запропонувати надійні гарантії безпеки", — йдеться у публікації.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна вітає дії Сполучених Штатів Америки проти незаконних танкерів, у тому числі щодо затримання судна Olina тіньового флоту РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильний сигнал порушникам. 



Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/09/us-ukraine-sign-800bn-reconstruction-deal-trump-zelensky/?ICID=continue_without_subscribing_reg_first
