logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский хочет обсудить с Трампом соглашение о свободной торговле: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский хочет обсудить с Трампом соглашение о свободной торговле: о чем идет речь

Ожидается, что соглашение будет применяться к некоторым промышленным регионам Украины, что даст стране очень серьезные козыри.

10 января 2026, 00:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с США.

Зеленский хочет обсудить с Трампом соглашение о свободной торговле: о чем идет речь

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Договор должен стать частью более широкой стратегии послевоенного восстановления и укрепления экономической безопасности. Об этом он сообщил в телефонном интервью агентству Bloomberg.

"Соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленным регионам Украины, что даст стране очень серьезные козыри по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес", — заявил Зеленский.

По словам президента, конкретные параметры инициативы еще нуждаются в непосредственном обсуждении с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что соглашение о свободной торговле может стать дополнительным элементом обеспечения экономической стабильности Украины в долгосрочной перспективе.

Издание отмечает, что заявление президента прозвучало после доклада секретаря СНБО и главного переговорщика Украины Рустема Умерова, который накануне провел телефонные переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу дальнейших шагов в двустороннем сотрудничестве.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Соединенные Штаты Америки планируют подписать крупное соглашение о "процветании" на 800 миллиардов долларов для возобновления страны на встрече мировых лидеров в Давосе.

По информации источников, президент Украины надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности. Однако европейские партнеры по "коалиции желающих" советовали Зеленскому посетить Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/zelenskiy-says-trump-should-make-free-trade-deal-with-ukraine
Теги:

Новости

Все новости