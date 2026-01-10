Зеленский хочет обсудить с Трампом соглашение о свободной торговле: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с США.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Договор должен стать частью более широкой стратегии послевоенного восстановления и укрепления экономической безопасности. Об этом он сообщил в телефонном интервью агентству Bloomberg.

"Соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленным регионам Украины, что даст стране очень серьезные козыри по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес", — заявил Зеленский.

По словам президента, конкретные параметры инициативы еще нуждаются в непосредственном обсуждении с президентом США Дональдом Трампом. Он также подчеркнул, что соглашение о свободной торговле может стать дополнительным элементом обеспечения экономической стабильности Украины в долгосрочной перспективе.

Издание отмечает, что заявление президента прозвучало после доклада секретаря СНБО и главного переговорщика Украины Рустема Умерова, который накануне провел телефонные переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу дальнейших шагов в двустороннем сотрудничестве.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Соединенные Штаты Америки планируют подписать крупное соглашение о "процветании" на 800 миллиардов долларов для возобновления страны на встрече мировых лидеров в Давосе.

По информации источников, президент Украины надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности. Однако европейские партнеры по "коалиции желающих" советовали Зеленскому посетить Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.