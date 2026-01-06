Підписано важливий документ щодо розміщення іноземних військ в Україні: що відомо

У Парижі після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Підписання декларації. Фото: скріншот

За словами французького лідера, при штабі Коаліції створять координаційний центр для оперативної співпраці з Україною. Макрон також повідомив, що на саміті Коаліції охочих було узгоджено механізми моніторингу режиму припинення вогню. Їх забезпечуватимуть Сполучені Штати Америки.

Водночас Макрон наголосив, що першою лінією стримування можливої повторної російської агресії стануть українські Збройні сили чисельністю у 800 тисяч. Західні партнери зобов’язуються забезпечити підтримку української армії.

"Іноземні сили з країн Коаліції охочих будуть розгорнуті на землі, в повітрі та на морі для гарантування дотримання припинення вогню — вони будуть розміщені далеко від лінії контакту", — додав Макрон.

За словами українського президента, підписані у Парижі документи є сигналом серйозності намірів Європи та всієї Коаліції працювати заради реальної безпеки. Ці рішення посилюють подальшу юридичну роботу в країнах із парламентами, щоб у разі успіху дипломатії була повна готовність до розгортання сил.

Зеленський наголосив, що вже визначено, які країни готові брати лідерство у безпеці на землі, в небі, на морі та у відновленні України. Домовлено також про те, які сили потрібні та як вони будуть керуватися і фінансуватися, а також як відбуватиметься моніторинг.

Ключовим елементом, за словами Зеленського, залишаються Збройні сили України, на основі яких працюватимуть усі інші безпекові механізми. Президент підкреслив, що військові України, Франції та Британії вже детально опрацювали питання розміщення, кількості сил і необхідних видів озброєння.

