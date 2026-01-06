logo

BTC/USD

92061

ETH/USD

3221.22

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах

По словам Виткоффа, прогресс достигнут в нескольких ключевых направлениях переговоров.

6 января 2026, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих.

Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил в сети Х спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф.

Кроме него, в делегацию США вошли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Соединенных Штатов во Франции Чарльз Кушнер, а также советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Во французской столице американские чиновники провели ряд переговоров с европейскими партнерами. Среди ключевых собеседников были президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Виткоффа, в ходе встречи стороны продемонстрировали единое видение дальнейших шагов и настроенность на тесное сотрудничество.

"Мы добились значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях, в частности, в создании двусторонней системы гарантий безопасности и разработке плана процветания", — отметил Виткофф.

Кроме того, "Коалиция желающих" обнародовала собственную позицию по гарантиям безопасности для Украины. В Вашингтоне отмечают, что прочные гарантии безопасности вместе с конкретными обязательствами в сфере экономической поддержки являются ключевыми предпосылками для достижения стабильного и продолжительного мира.

Виткофф также подчеркнул, что диалог с украинской стороной продолжится. Запланированы дополнительные консультации, которые состоятся уже вечером этого дня и будут продолжаться в течение следующих суток.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже после встречи лидеров стран Коалиции желающих президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/sepeacemissions/status/2008609270514753763
Теги:

Новости

Все новости