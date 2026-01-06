Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах

В Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих.

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил в сети Х спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф.

Кроме него, в делегацию США вошли Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Соединенных Штатов во Франции Чарльз Кушнер, а также советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Во французской столице американские чиновники провели ряд переговоров с европейскими партнерами. Среди ключевых собеседников были президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Виткоффа, в ходе встречи стороны продемонстрировали единое видение дальнейших шагов и настроенность на тесное сотрудничество.

"Мы добились значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях, в частности, в создании двусторонней системы гарантий безопасности и разработке плана процветания", — отметил Виткофф.

Кроме того, "Коалиция желающих" обнародовала собственную позицию по гарантиям безопасности для Украины. В Вашингтоне отмечают, что прочные гарантии безопасности вместе с конкретными обязательствами в сфере экономической поддержки являются ключевыми предпосылками для достижения стабильного и продолжительного мира.

Виткофф также подчеркнул, что диалог с украинской стороной продолжится. Запланированы дополнительные консультации, которые состоятся уже вечером этого дня и будут продолжаться в течение следующих суток.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже после встречи лидеров стран Коалиции желающих президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.