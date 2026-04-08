В Раді обурились на слова Венса: нардепи дали пораду адміністрації Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Угорщину напередодні парламентських виборів в Угорщині. Там він не оминув увагою війну Росії проти України та поступки, на які не хоче погоджуватися українська сторона.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда прокоментував слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, що він не вважає доцільними “торги” між Україною та РФ за “кілька квадратних кілометрів території”.

За словами нардепа у цих заявах американської сторони є наступні ключові моменти:

По-перше, адміністрація Трампа в черговий раз підтвердила своє нерозуміння сенсу цієї війни — вона не за городи, як їм здається, підкреслив політик.

По-друге, якщо пристати на позицію Джей Ді Венса, то краще не треба сваритись з українцями, якщо ми так відчайдушно бʼємося “за пару квадратних кілометрів землі”.

“Треба адміністрації Трампа робити правильні висновки. Тим більше в нових геополітичних реаліях”, — дав пораду народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Про це раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", — сказав Рубіо.

Держсекретар США пояснив, що Зеленському сказали очевидну річ — гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна. Він додав, що гарантія безпеки — це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.