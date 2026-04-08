В Раде возмутились на слова Вэнса: нардепы дали совет администрации Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Венгрию накануне парламентских выборов в Венгрии. Там он не обошел вниманием войну России против Украины и уступки, на которые не хочет соглашаться украинская сторона.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Олег Дунда прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, что он не считает целесообразными "торги" между Украиной и РФ за "несколько квадратных километров территории".
По словам нардепа, в этих заявлениях американской стороны есть следующие ключевые моменты:
Во-первых, администрация Трампа в очередной раз подтвердила свое непонимание смысла этой войны – она не за огороды, как им кажется, подчеркнул политик.
Во-вторых, если принять позицию Джей Ди Вэнса, то лучше не надо ссориться с украинцами, если мы так отчаянно сражаемся "за пару квадратных километров земли".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
"Это ложь. И я видел, как он это говорил, и досадно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это", — сказал Рубио.
Госсекретарь США пояснил, что Зеленскому сказали очевидную вещь — гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Он добавил, что гарантия безопасности – это войска, которые готовы вмешаться и обеспечить безопасность.