Україна відреагувала на законопроєкт Польщі про покарання за ОУН-УПА

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу зважено підійти до розгляду законопроєкту, який передбачає кримінальну відповідальність за "пропаганду ідеології ОУН-УПА". У Києві наголосили, що історичні питання не повинні ставати інструментом політичної боротьби, а двосторонні суперечки слід вирішувати шляхом професійного діалогу.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на запит журналістів щодо законопроєкту про покарання за пропаганду "ідеології ОУН-УПА".

"Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Республіки Польща законопроєкту про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу. Закликаємо польську сторону до розсудливості та виваженості", — відповів Тихий.

У МЗС підкреслили, що Польща була й залишається одним з ключових стратегічних партнерів України у протидії російській агресії, підтримці європейської інтеграції, розвитку економічної співпраці та гуманітарних зв'язків. Українська сторона також висловила вдячність польському суспільству за всебічну підтримку, яку країна надає з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас українська Тихий наголосив, що чутливі історичні питання мають обговорюватися фахівцями на основі взаємної поваги, а не використовуватися для політичної риторики чи внутрішньополітичних кампаній.

"Застерігаємо польську сторону від однобоких ескалаційних кроків. Натомість Україна пропонує зосередитися на конкретних зусиллях задля зниження напруги, зокрема максимальному залученні дипломатичного інструментарію та активізації фахового історичного діалогу у межах польсько-українського конгресу істориків", — заявив речник МЗС.

У підсумку Тихий додав, що Україна не шукає подальшої ескалації та розраховує на аналогічний підхід польської сторони.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував законопроєкт, який передбачає запровадження відповідальності за "пропагування бандеризму та діяльності ОУН-УПА" за аналогією з покаранням за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму. Згідно з польським законодавством, за такі правопорушення може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба провів жорсткі паралелі між заявами Варшави та Кремля запитуючи, чи "Львів — це польське місто".

Також "Коментарі" писали, що Буданов різко відреагував на ультиматум Польщі щодо України.