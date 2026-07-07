"Без образ до Польщі, але…": Буданов різко відреагував на ультиматум Варшави

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що напруженість у відносинах між Україною та Польщею найближчими днями може посилитися. За його словами, пік конфлікту ще попереду, а Київ готовий реагувати на можливі кроки польської сторони, якщо вони матимуть ескалаційний характер.

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна зазначив, що пік конфлікту між Польщею та Україною ще попереду, адже Варшава підготувала низку "незрілих" дій, які можуть погіршити відносини між країнами.

"Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше тижня залишилося до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", — заявив Буданов.

Очільник ОП також зауважив, що Україна не буде приймати ультиматумів з боку Польщі.

"Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона (Росія) трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Ультиматумом з нами розмовляти не треба", — додав Буданов.

Водночас Буданов підкреслив, що Київ не має наміру самостійно провокувати конфлікт. За його словами, Україна оцінюватиме конкретні дії польської сторони і лише після цього ухвалюватиме рішення про відповідь.

"Зроблять свій – побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде", — відповів Буданов.

Нагадаємо, що погіршення відносин України та Польщі посилилося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через указ про присвоєння почесного найменування героїв УПА одному з українських військових підрозділів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі жорстко відповіли на демарш Буданова, Ющенка та Кучми.

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