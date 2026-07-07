Украина отреагировала на законопроект Польши о наказании за ОУН-УПА

Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу взвешенно подойти к рассмотрению законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за "пропаганду идеологии ОУН-УПА". В Киеве подчеркнули, что исторические вопросы не должны становиться инструментом политической борьбы, а двусторонние споры следует разрешать путем профессионального диалога.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на запрос журналистов о законопроекте о наказании за пропаганду "идеологии ОУН-УПА".

"Украина внимательно следит за ходом рассмотрения в Сейме Республики Польша законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовного кодекса. Призываем польскую сторону к здравомыслию и взвешенности", — ответил Тихий.

В МИД подчеркнули, что Польша была и остается одним из ключевых стратегических партнеров Украины по противодействию российской агрессии, поддержке европейской интеграции, развитию экономического сотрудничества и гуманитарных связей. Украинская сторона также выразила благодарность польскому обществу за всестороннюю поддержку, оказываемую страной с начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, украинский Тихий подчеркнул, что чувствительные исторические вопросы должны обсуждаться специалистами на основе взаимного уважения, а не использоваться для политической риторики или внутриполитических кампаний.

"Предостерегаем польскую сторону от однобоких эскалационных шагов. Украина предлагает сосредоточиться на конкретных усилиях для снижения напряжения, в частности максимальном привлечении дипломатического инструментария и активизации профессионального исторического диалога в рамках польско-украинского конгресса историков", — заявил спикер МИД.

В итоге Тихий добавил, что Украина не ищет дальнейшую эскалацию и рассчитывает на аналогичный подход польской стороны.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий предложил законопроект, предусматривающий введение ответственности за "пропагандирование бандеризма и деятельности ОУН-УПА" по аналогии с наказанием за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма. Согласно польскому законодательству, за такие правонарушения может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба провел жесткие параллели между заявлениями Варшавы и Кремля спрашивая, " львов — это польский город".

Также "Комментарии" писали, что Буданов резко отреагировал на ультиматум Польши в отношении Украины.