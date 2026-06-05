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Україна відкрила шлях додому для тисяч людей: що тепер стало можливим для мешканців окупації

Київ кардинально спростив процедуру для українців, котрі ніколи не мали документів. Особу тепер можна підтвердити навіть по відеозв'язку

5 червня 2026, 14:42
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Кравцев Сергей

Уряд України ухвалив рішення, яке може стати доленосним для тисяч громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Відтепер українці, які народилися під окупацією або з різних причин ніколи не отримували паспорт, зможуть значно простіше оформити документи для повернення на підконтрольну територію країни.

Україна відкрила шлях додому для тисяч людей: що тепер стало можливим для мешканців окупації

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Про нові правила повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ініціатива була розроблена Міністерством закордонних справ і спрямована на усунення бюрократичних бар'єрів для громадян, які хочуть відновити зв'язок з Україною.

Згідно з ухваленим рішенням, жителі тимчасово окупованих територій зможуть звертатися до певних українських посольств та консульств за оформленням посвідчення особи на повернення в Україну. Документ видаватиметься безкоштовно.

Після перетину кордону з таким посвідченням громадяни зможуть на території України оформити повноцінний паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, а також закордонний паспорт.

Одним із ключових нововведень стало суттєве спрощення процедури встановлення особистості. Якщо раніше цей процес міг затягуватися і вимагав великої кількості документів, що підтверджують, то тепер достатньо свідчення дієздатного родича, який є громадянином України.

Більше того, підтвердження особистості можна буде провести дистанційно через відеозв'язок. Такий механізм є особливо важливим для людей, які знаходяться на територіях з обмеженими можливостями пересування або не можуть особисто прибути до дипломатичної установи разом із родичами.

У МЗС вважають, що нові правила допоможуть багатьом українцям вийти із правової ізоляції, відновити документи та отримати доступ до всіх прав та послуг, які надає українська держава своїм громадянам.

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Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid031P5EmxRedtCVVG1Tw8HkptqDAsWj5wbB3m42eenmsCeaoLUoHtoCDQsRSjKxtSyXl
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