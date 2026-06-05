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Украина открыла путь домой для тысяч людей: что теперь стало возможным для жителей оккупации

Киев кардинально упростил процедуру для украинцев, которые никогда не имели документов. Личность теперь можно подтвердить даже по видеосвязи

5 июня 2026, 14:42
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Кравцев Сергей

Правительство Украины приняло решение, которое может стать судьбоносным для тысяч граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях. Отныне украинцы, которые родились под оккупацией или по разным причинам никогда не получали украинский паспорт, смогут значительно проще оформить документы для возвращения на подконтрольную территорию страны.

Украина открыла путь домой для тысяч людей: что теперь стало возможным для жителей оккупации

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

О новых правилах сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, инициатива была разработана Министерством иностранных дел и направлена на то, чтобы устранить бюрократические барьеры для граждан, которые хотят восстановить связь с Украиной.

Согласно принятому решению, жители временно оккупированных территорий смогут обращаться в определенные украинские посольства и консульства за оформлением удостоверения личности на возвращение в Украину. Документ будет выдаваться бесплатно.

После пересечения границы с таким удостоверением граждане смогут уже на территории Украины оформить полноценный паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, а также заграничный паспорт.

Одним из ключевых нововведений стало существенное упрощение процедуры установления личности. Если раньше этот процесс мог затягиваться и требовал большого количества подтверждающих документов, то теперь достаточно свидетельства дееспособного родственника, который является гражданином Украины.

Более того, подтверждение личности можно будет провести дистанционно — через видеосвязь. Такой механизм особенно важен для людей, которые находятся на территориях с ограниченными возможностями передвижения или не могут лично прибыть в дипломатическое учреждение вместе с родственниками.

В МИД считают, что новые правила помогут многим украинцам выйти из правовой изоляции, восстановить документы и получить доступ ко всем правам и услугам, которые предоставляет украинское государство своим гражданам.

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Источник: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid031P5EmxRedtCVVG1Tw8HkptqDAsWj5wbB3m42eenmsCeaoLUoHtoCDQsRSjKxtSyXl
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