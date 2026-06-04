Украина прорывает европейскую блокаду: Сибига заявил о новом этапе переговоров с ЕС

Украина приблизилась к очередному важному этапу на пути к членству в Европейском Союзе. Киев рассчитывает вскоре открыть первый переговорный кластер в рамках официального процесса вступления в ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы украинской дипломатии, продвижение переговоров стало возможным благодаря поддержке государств-членов Евросоюза, институтов ЕС и Европейской комиссии. Отдельно министр отметил роль Кипра, который председательствует в Совете Европейского Союза и активно содействует дальнейшему движению Украины к европейской интеграции.

Особое внимание Сибига уделил отношениям с Венгрией. В течение последних лет именно позиция Будапешта неоднократно становилась серьезным препятствием для ряда европейских инициатив в отношении Украины. Однако теперь, по словам министра, стороны демонстрируют конструктивный подход к диалогу.

Глава МИД заявил, что между Киевом и Будапештом открывается новая страница сотрудничества, основанная на взаимном уважении, доверии и общей заинтересованности в европейском будущем. Такая риторика может свидетельствовать о постепенном снижении напряженности в отношениях двух стран.

Открытие первого переговорного кластера считается одним из ключевых этапов процедуры вступления в Европейский Союз. Оно позволяет перейти от политических деклараций к предметным переговорам по конкретным сферам законодательства, экономики, государственного управления и реформ.

Для Украины это решение имеет не только символическое, но и стратегическое значение. На фоне продолжающейся войны Киев стремится закрепить необратимость своего европейского курса и получить четкий сигнал о том, что процесс интеграции продолжается, несмотря на существующие вызовы. Заявление Андрея Сибиги свидетельствует о том, что переговорный процесс постепенно набирает обороты и может выйти на новый уровень уже в ближайшей перспективе.

Читайте также на портале "Комментарии" — дорога Украины в ЕС открыта: когда начнутся переговоры.



