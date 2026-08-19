Україна окреслила три цілі, які буде добиватися: Сибіга розкрив деталі

Головним завданням української дипломатії залишається завершення війни, а досягти цього Київ планує через посилення позицій України як на полі бою, так і за столом переговорів. Про це Андрій Сибіга заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення міністром закордонних справ.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Україна перебуває на визначальному етапі війни, коли роль зовнішньої політики та міжнародної підтримки стає особливо важливою. Саме тому дипломатична система має стати більш прагматичною та орієнтованою на конкретний результат.

Сибіга визначив три ключові пріоритети. Перший – досягнення справедливого миру. Для цього Україна розраховує поєднувати військову силу з дипломатичним тиском на Росію, залучати нові пакети озброєння та масштабувати власне оборонне виробництво.

Другий напрям – прискорення інтеграції до Європейського Союзу та НАТО. Київ прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери з ЄС, а співпрацю з Північноатлантичним альянсом перевести у максимально практичну площину.

Третім пріоритетом стане робота зі світовим українством. Йдеться про захист прав громадян за кордоном, збереження зв’язку з Україною та національної ідентичності, а також цифровізацію та оновлення дипломатичної служби.

Одним із найнагальніших завдань Сибіга назвав посилення повітряного захисту, зокрема протидію балістичним загрозам. Україна вже розбудовує 11 міжнародних коаліцій, серед яких і новостворена антибалістична.

Окремо дипломати працюватимуть над підтримкою енергетичної системи перед зимою, продовольчим експортом через Чорне море та відновленням "Шляхів солідарності".

Восени Україна також планує запустити нову геополітичну Карпатську ініціативу. Водночас МЗС має пройти внутрішнє оновлення – від заповнення вакансій послів до реформування консульської служби.

"За все потрібно боротися", — наголосив Сибіга.

За його словами, українська дипломатія має боротися за кожне санкційне рішення, кожен пакет допомоги, кожну ракету та кожен новий ринок для українського експорту.

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