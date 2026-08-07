Сібіга попередив світ про повторення сценарію 2022 року: який план на столі Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія намагається знову створити глобальну продовольчу кризу, цілеспрямовано атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору. За його словами, Москва фактично повторює сценарій, який уже призвів до тяжких наслідків для світового ринку продовольства у 2022 році.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

З відповідною заявою глава української дипломатії виступив у соціальній мережі X. Він нагадав, що після початку російської блокади українських морських портів чотири роки тому світові ціни на продукти харчування різко зросли. В окремі періоди глобальний індекс продовольчих цін збільшувався більш ніж на чверть, що болісно вдарило по багатьох країнах, що залежать від імпорту зерна.

За словами Сибіги, нинішні атаки на цивільне судноплавство свідчать про прагнення Кремля знову використати продовольство як інструмент тиску на міжнародне співтовариство. Він попередив, що наслідки подібних дій можуть виявитися не менш масштабними, ніж під час першої морської блокади.

Міністр закликав держави, які можуть постраждати від нового витка нестабільності на світовому продовольчому ринку, зайняти жорсткішу позицію щодо Росії.

"Ми закликаємо постраждалі регіони та країни висловити свою позицію, а міжнародне співтовариство – посилити тиск на Москву з вимогою припинити атаки, які порушують свободу судноплавства та загрожують глобальній продовольчій безпеці у Чорному морі", — наголосив Сібіга.

У Києві вважають, що безпека морського коридору залишається не лише українським питанням, а й одним із ключових чинників стабільності світових постачань продовольства.

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