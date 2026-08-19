Украина наметила три цели, которые будет добиваться: Сибига раскрыл детали

Главной задачей украинской дипломатии остается завершение войны, а добиться этого Киев планирует из-за усиления позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров. Об этом Андрей Сибига заявил во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за его назначение министром иностранных дел.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Украина находится на определяющем этапе войны, когда роль внешней политики и международной поддержки становится особенно важной. Поэтому дипломатическая система должна стать более прагматичной и ориентированной на конкретный результат.

Сибига определил три ключевых приоритета. Первый – достижение справедливого мира. Для этого Украина рассчитывает совмещать военную силу с дипломатическим давлением на Россию, привлекать новые пакеты вооружения и масштабировать собственное оборонное производство.

Второе направление – ускорение интеграции в Европейский Союз и НАТО. Киев стремится как можно быстрее открыть все переговорные кластеры с ЕС, а сотрудничество с Североатлантическим альянсом перевести в максимально практичную плоскость.

Третьим приоритетом станет работа с мировым украинством. Речь идет о защите прав граждан за рубежом, сохранении связи с Украиной и национальной идентичности, а также цифровизации и обновлении дипломатической службы.

Одной из самых неотложных задач Сибига назвал усиление воздушной защиты, в частности противодействие баллистическим угрозам. Украина уже развивает 11 международных коалиций, среди которых и созданная антибаллистическая.

Отдельно дипломаты будут работать над поддержкой энергетической системы перед зимой, продовольственным экспортом через Черное море и восстановлением "Пути солидарности".

Осенью Украина планирует запустить новую геополитическую Карпатскую инициативу. В то же время, МИД должен пройти внутреннее обновление – от заполнения вакансий послов до реформирования консульской службы.

"За все нужно бороться", — подчеркнул Сибига.

По его словам, украинская дипломатия должна бороться за каждое санкционное решение, каждый пакет помощи, каждую ракету и новый рынок для украинского экспорта.

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