У США заявили про ймовірний прорив у мирних переговорах

Переговорний процес щодо надання Україні гарантій безпеки може вийти на новий рівень уже найближчим часом.

Метью Вітакер. Фото: з відкритих джерел

Союзники підійшли впритул до погодження рамкових домовленостей, які здатні стати основою для майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер у коментарі телеканалу Fox News.

За його словами, очікується фінальне узгодження кількох ключових угод.

"Нам слід очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них — це "Коаліція охочих", до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких входять до НАТО, і вони погодяться на певні рамки безпеки для України. І Сполучені Штати теж, як у складі цієї "Коаліції охочих", так і окремо", — сказав Вітакер.

Представник США переконаний, що такі домовленості можуть створити підґрунтя для остаточного врегулювання війни. За його оцінкою, сторони вже досягли суттєвого прогресу, а сам процес наближається до потенційного прориву.

"Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся", — наголосив Вітакер.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський у Парижі зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, глава держави анонсував "важливі політичні кроки" внаслідок зустрічі Коаліції охочих у Франції.

За його словами, саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги та нові спроможності для захисту неба. Зеленський підкреслив, що саме про це йшлося під час розмови з президентом Франції. Говорили, зокрема, про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії.