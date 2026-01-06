logo_ukra

Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі та анонсував «важливі політичні кроки»
Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі та анонсував «важливі політичні кроки»

На зустрічі з президентом Франції йшлося про можливості України протидіяти російському терору, про захист і підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії

6 січня 2026, 16:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський у Парижі зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном. 

Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі та анонсував «важливі політичні кроки»

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, глава держави анонсував "важливі політичні кроки" внаслідок зустрічі Коаліції охочих у Франції. Про це він написав у соцмережах. 

"Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії", — зазначив президент. 

За його словами, саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги та нові спроможності для захисту неба.

Зеленський підкреслив, що саме про це йшлося під час розмови з президентом Франції. Говорили, зокрема, про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії. 

"Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", 6 січня у Франції проходить зустріч "Коаліції охочих", участь у якій бере й новий керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Журналісти помітили його прибуття до Єлисейського палацу разом з українською делегацією. Крім Буданова, до складу делегації увійшов очільник Генштабу Андрій Гнатов, який напередодні мав низку двосторонніх зустрічей у Парижі, присвячених військовій співпраці.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17579
