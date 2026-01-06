В США заявили о вероятном прорыве в мирных переговорах

Переговорный процесс по предоставлению Украине гарантий безопасности может выйти на новый уровень в ближайшее время.

Мэтью Витакер. Фото: из открытых источников

Союзники подошли к согласованию рамочных договоренностей, которые способны стать основой для предстоящего мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии телеканалу Fox News.

По его словам, ожидается финальное согласование нескольких ключевых сделок.

"Нам следует ожидать окончательного согласования нескольких соглашений. Одно из них — это "Коалиция желающих", в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, и они согласятся на определенные рамки безопасности для Украины. И Соединенные Штаты тоже, как в составе этой "Коалиции желающих", так и по отдельности", — сказал Витакер.

Представитель США убежден, что такие договоренности могут создать основу для окончательного урегулирования войны. По его оценке стороны уже достигли существенного прогресса, а сам процесс приближается к потенциальному прорыву.

"Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", — подчеркнул Витакер.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский в Париже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Кроме того, глава государства анонсировал "важные политические шаги" в результате встречи Коалиции желающих во Франции.

По его словам, именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи и новые возможности защиты неба. Зеленский подчеркнул, что именно об этом шла речь во время разговора с президентом Франции. Говорили, в частности, о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, защите и поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.