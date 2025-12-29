logo_ukra

BTC/USD

87270

ETH/USD

2930.29

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика У Раді зробили заяву про можливість візиту Трампа в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді зробили заяву про можливість візиту Трампа в Україну

Народний депутат Олександр Мережко каже, що в українському парламенті були б готові особисто вітати Трампа

29 грудня 2025, 19:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Можливий візит президента США Дональда Трампа до Києва став би важливим сигналом як для України, так і для самого американського лідера.

У Раді зробили заяву про можливість візиту Трампа в Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це дозволило б йому безпосередньо побачити реалії війни та глибше усвідомити ситуацію. Таку думку у коментарі "Інтерфакс-Україна" висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Народний депутат зазначив, що в українському парламенті були б готові особисто вітати Трампа. Він нагадав, що колишній президент США Джо Байден відвідав Київ у надзвичайно небезпечний період, що мало вагоме символічне значення. 

"Було б дуже правильно та логічно, якби Трамп, який займається миротворчою справою, який думає про те, щоб зупинити російську агресію приїхав в Україну і просто на власні очі побачив, що відбувається тут", — сказав Мережко. 

Голова парламентського комітету також висловив припущення, що особисте спілкування Трампа з українцями, парламентарями та членами уряду могло б суттєво вплинути на його риторику. Зокрема, тоді, на думку нардепа, не лунали б заяви про нібито зацікавленість Володимира Путіна в успішному розвитку України. 

Мережко також провів історичні паралелі, зазначивши, що прагнення стати визначним президентом передбачає готовність до символічних і сміливих кроків. При цьому нардеп згадав про візити до Західного Берліна Джона Кеннеді та Рональда Рейгана під час Холодної війни, які стали знаковими моментами підтримки демократії й мали довготривалий політичний ефект. 

За словами депутата, виступ Трампа в Києві з чітким сигналом підтримки України міг би мати серйозні геополітичні наслідки. 

"Це був би такий потужний сигнал Путіну, Росії. І після цього у РФ зрозуміли б, що Сполучені Штати на правильному боці історії, на боці демократії і що не треба розраховувати на те, що Трамп може зайняти проросійську позицію", — додав Мережко.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну, аби підтримати мирну угоду щодо завершення війни. Про це в інтерв'ю Axios заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові приїхати в Україну. Здійснити візит може і президент Дональд Трамп, щоб підтримати мирну угоду.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1132192.html
Теги:

Новини

Всі новини