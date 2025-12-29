У Раді зробили заяву про можливість візиту Трампа в Україну

Можливий візит президента США Дональда Трампа до Києва став би важливим сигналом як для України, так і для самого американського лідера.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це дозволило б йому безпосередньо побачити реалії війни та глибше усвідомити ситуацію. Таку думку у коментарі "Інтерфакс-Україна" висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Народний депутат зазначив, що в українському парламенті були б готові особисто вітати Трампа. Він нагадав, що колишній президент США Джо Байден відвідав Київ у надзвичайно небезпечний період, що мало вагоме символічне значення.

"Було б дуже правильно та логічно, якби Трамп, який займається миротворчою справою, який думає про те, щоб зупинити російську агресію приїхав в Україну і просто на власні очі побачив, що відбувається тут", — сказав Мережко.

Голова парламентського комітету також висловив припущення, що особисте спілкування Трампа з українцями, парламентарями та членами уряду могло б суттєво вплинути на його риторику. Зокрема, тоді, на думку нардепа, не лунали б заяви про нібито зацікавленість Володимира Путіна в успішному розвитку України.

Мережко також провів історичні паралелі, зазначивши, що прагнення стати визначним президентом передбачає готовність до символічних і сміливих кроків. При цьому нардеп згадав про візити до Західного Берліна Джона Кеннеді та Рональда Рейгана під час Холодної війни, які стали знаковими моментами підтримки демократії й мали довготривалий політичний ефект.

За словами депутата, виступ Трампа в Києві з чітким сигналом підтримки України міг би мати серйозні геополітичні наслідки.

"Це був би такий потужний сигнал Путіну, Росії. І після цього у РФ зрозуміли б, що Сполучені Штати на правильному боці історії, на боці демократії і що не треба розраховувати на те, що Трамп може зайняти проросійську позицію", — додав Мережко.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну, аби підтримати мирну угоду щодо завершення війни. Про це в інтерв'ю Axios заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові приїхати в Україну. Здійснити візит може і президент Дональд Трамп, щоб підтримати мирну угоду.