Трамп може приїхати в Україну: Зеленський повідомив деталі

Президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну, аби підтримати мирну угоду щодо завершення війни.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Україна зараз продовжує активні контакти з чинною адміністрацією США для обговорення мирного врегулювання. Про це в інтерв'ю Axios заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, сам президент та його представники ведуть активні перемовини з американськими спецппосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорюються переважно нові ідеї щодо форматів, графіків і кроків, які можуть наблизити реальний мир в Україні, а також деталі підготовки документів.

За словами Зеленського, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер уже готові приїхати в Україну. Здійснити візит може і президент Дональд Трамп, щоб підтримати мирну угоду.

"Я думаю, що, можливо, сам Трамп мав би відвідати Україну, щоб обґрунтувати свою позицію", — сказав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", гарантії безпеки для України планують остаточно узгодити на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі на початку січня 2026 року.

Вони передбачатимуть багаторівневу систему захисту. Йдеться про три окремі складові, що включають як військову присутність партнерів на території України, так і міжнародні зобов’язання, близькі за логікою до статті 5 Північноатлантичного альянсу.

Видання "Коментарі" також писало, що у Москві заявили про "наближення" у ході переговорів до рішення для завершення війни в Україні. Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують російські ЗМІ. Водночас, за його словами, поширений Україною план врегулювання із 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що Росія обговорює із США.