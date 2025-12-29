В Раде сделали заявление о возможности визита Трампа в Украину

Возможный визит президента США Дональда Трампа в Киев стал бы важным сигналом как для Украины, так и самого американского лидера.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это позволило бы непосредственно увидеть реалии войны и глубже осознать ситуацию. Такое мнение в комментарии "Интерфакс-Украина" высказал председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Народный депутат отметил, что в украинском парламенте были бы готовы лично приветствовать Трампа. Он напомнил, что бывший президент США Джо Байден посетил Киев в чрезвычайно опасный период, что имело значимое символическое значение.

"Было бы очень правильно и логично, если бы Трамп, занимающийся миротворческим делом, думающий о том, чтобы остановить российскую агрессию приехал в Украину и просто собственными глазами увидел, что происходит здесь", — сказал Мережко.

Глава парламентского комитета также высказал предположение, что личное общение Трампа с украинцами, парламентариями и членами правительства могло бы существенно повлиять на его риторику. В частности, тогда, по мнению нардепа, не звучали бы заявления о якобы заинтересованности Владимира Путина в успешном развитии Украины.

Мережко также провел исторические параллели, отметив, что стремление стать видным президентом предполагает готовность к символическим и смелым шагам. При этом нардеп вспомнил о визитах в Западный Берлин Джона Кеннеди и Рональда Рейгана во время Холодной войны, которые стали знаковыми моментами поддержки демократии и имели длительный политический эффект.

По словам депутата, выступление Трампа в Киеве с четким сигналом поддержки Украины могло бы иметь серьезные геополитические последствия.

"Это был бы столь мощный сигнал Путину, России. И после этого в РФ поняли бы, что Соединенные Штаты на правильной стороне истории, на стороне демократии и что не нужно рассчитывать на то, что Трамп может занять пророссийскую позицию", — добавил Мережко.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп может приехать в Украину , чтобы поддержать мирное соглашение по завершению войны. Об этом в интервью Axios заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже готовы приехать в Украину. Совершить визит может и президент Дональд Трамп, чтобы поддержать мирное соглашение.