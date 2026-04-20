У Раді приголомшили гіркою правдою: умови ЄС вдарять по українцях

Україна прагне вступити до Європейського Союзу — проєвропейський курс навіть закріплений у Конституції України. У плані президента США Дональда Трампа по завершенню війни в Україні однією з гарантій безпеки навіть була дата ймовірного вступу України до Європейського Союзу — 1 січня 2027 року. Однак деякі європейські країни проти прискореного вступу України в ЄС. До того ж не готова і сама Україна.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що Україна не готова до повноцінного членства в ЄС.

“Подивіться, що у нас робиться в енергетиці, в комуналці, в корпоративному управлінні, в управлінні міст, в прозорості бюджетів, в старих будинках — не реформовано, не модернізовано нічого”, — пояснив народний депутат.

За словами політика, це, по суті, провалені на сьогодні реформи. Нардеп пояснив, що перше, що європейці будуть вимагати від України, це миттєво приводити свої тарифи до умовного рівня ринкового.

“А ринковість, коли ми поєднуємо ринки свої з їхніми, газово-енергетичні, це де-факто і де-юре буде вихід на їх ціни енергетичні. Ви готові? Українці, подивіться на свої гаманці, на свій рівень платоспроможності, на рівень енергоефективності, який нижче плінтуса, де все втрачається. Ви готові до цих цін? Не потягнете”, — підсумував політик.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше зазначав, що вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року неможливий.

