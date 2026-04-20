У Раді приголомшили гіркою правдою: умови ЄС вдарять по українцях

Кречмаровская Наталия
Україна прагне вступити до Європейського Союзу — проєвропейський курс навіть закріплений у Конституції України. У плані президента США Дональда Трампа по завершенню війни в Україні однією з гарантій безпеки навіть була дата ймовірного вступу України до Європейського Союзу — 1 січня 2027 року. Однак деякі європейські країни проти прискореного вступу України в ЄС. До того ж не готова і сама Україна.
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що Україна не готова до повноцінного членства в ЄС.
За словами політика, це, по суті, провалені на сьогодні реформи. Нардеп пояснив, що перше, що європейці будуть вимагати від України, це миттєво приводити свої тарифи до умовного рівня ринкового.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше зазначав, що вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року неможливий.
Президент України Володимир Зеленський зробив категоричну заяву щодо вступу України в ЄС та НАТО.