В Раде ошеломили горькой правдой: условия ЕС ударят по украинцам

Украина стремится вступить в Европейский Союз – проевропейский курс даже закреплен в Конституции Украины. В плане президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине одной из гарантий безопасности была даже дата вероятного вступления Украины в Европейский Союз — 1 января 2027 года. Однако, некоторые европейские страны против ускоренного вступления Украины в ЕС. К тому же не готова и сама Украина.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что Украина не готова к полноценному членству в ЕС.

"Посмотрите, что у нас делается в энергетике, в коммуналке, в корпоративном управлении, в управлении городов, в прозрачности бюджетов, в старых домах – не реформировано, не модернизировано ничего", – пояснил народный депутат.

По словам политика, это, по сути, проваленные на сегодняшний день реформы. Нардеп объяснил, что первое, что европейцы потребуют от Украины, это мгновенно приводить свои тарифы к условному уровню рыночного.

"А рыночность, когда мы соединяем рынки свои с их, газово-энергетические, это де-факто и де-юре будет выход на их цены энергетические. Вы готовы? Украинцы, посмотрите на свои кошельки, на свой уровень платежеспособности, на уровень энергоэффективности, ниже плинтуса, где все теряется. Вы готовы к этим ценам? Не потянете”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Германия может блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отмечал, что вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года невозможно.

