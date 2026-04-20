В Раде ошеломили горькой правдой: условия ЕС ударят по украинцам

Кречмаровская Наталия
Украина стремится вступить в Европейский Союз – проевропейский курс даже закреплен в Конституции Украины. В плане президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине одной из гарантий безопасности была даже дата вероятного вступления Украины в Европейский Союз — 1 января 2027 года. Однако, некоторые европейские страны против ускоренного вступления Украины в ЕС. К тому же не готова и сама Украина.
Украина-ЕС.
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что Украина не готова к полноценному членству в ЕС.
По словам политика, это, по сути, проваленные на сегодняшний день реформы. Нардеп объяснил, что первое, что европейцы потребуют от Украины, это мгновенно приводить свои тарифы к условному уровню рыночного.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Германия может блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отмечал, что вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал категорическое заявление о вступлении Украины в ЕС и НАТО.