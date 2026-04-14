Категорична заява Зеленського про ЄС та НАТО: яка позиція України

Німеччина може блокувати пришвидшений вступ України до ЄС. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше зазначав, що вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року неможливий.

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем поспілкувався із журналістами. Одним із питань було умови та терміни вступу України в ЄС.

Мерц зазначив, що Україна повинна бути тісно пов'язана з Європейським союзом. Нагадав, що у процесі приближення Україна має виконати певні завдання. Є, за його словами, критерії для вступу. При цьому зауважив, що Україна має стати членом ЄС.

Володимир Зеленський подякував Мерцу та Німеччині за підтримку та заявив про жорстку позицію України.

“Всі в Європі знають нашу позицію — нам не потрібен ЄС-лайт, як і НАТО-лайт. Якщо чесно.Так само як, я і вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна повною мірою, як сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Тому що нікому не потрібна українська армія-лайт, що то буде за захист. Тому я вважаю, що це зацікавленість двостороння”, — наголосив президент України.

