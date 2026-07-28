У Раді попередили про загрозу: чим небезпечна нова риторика Трампа

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Кречмаровская Наталия
У вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що головною темою перемовин буде війна в Україні. У Раді зазначали, що сторони торкнуться питання гарантій безпеки, допомоги, санкцій проти РФ. Однак вказують і на значну зміну риторики Трампа щодо України.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Трамп змінив риторику щодо України. За словами політика, американський лідер дійсно хотів продемонструвати успіх у вигляді припинення війни, як-то зупинення війни за 24 години, що він обіцяв, коли був кандидатом.
За його словами, Трамп вирішив обрати тактику схвалення України перед виборами.
Народний депутат підкреслив, що Україні сьогодні потрібна зупинка війни.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про готовність Зеленського підписати в США мирну угоду.