У Раді попередили про загрозу: чим небезпечна нова риторика Трампа

У вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що головною темою перемовин буде війна в Україні. У Раді зазначали, що сторони торкнуться питання гарантій безпеки, допомоги, санкцій проти РФ. Однак вказують і на значну зміну риторики Трампа щодо України.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Трамп змінив риторику щодо України. За словами політика, американський лідер дійсно хотів продемонструвати успіх у вигляді припинення війни, як-то зупинення війни за 24 години, що він обіцяв, коли був кандидатом.

“Коли зараз, при тому рівні тиску на Росію, який він застосував, цього досягнути не вдалося, він обрав інший шлях. І тепер говорить — Україна молодці, і що навіщо той мир, якщо Україна і так громить Росію — там Москва горить, це горить, щось ще горить. Для нас це ззовні звучить набагато краще, як оцінює Україну, але по факту це для нас не краще, тому що нам потрібен мир, а ця риторика ніяк не просуває нас до миру”, — переконаний політик.

За його словами, Трамп вирішив обрати тактику схвалення України перед виборами.

“Мені здається, що це його нова лінія. І ця лінія нас не веде абсолютно нікуди, на жаль. Тому, дай Боже, щоб я помилявся, і дай Боже, щоби за ті три місяці, які залишились до американських виборів, все-таки Трамп натиснув і спробував виконати обіцянку, яку він давав, зупинити війну”, — зауважив політик.

Народний депутат підкреслив, що Україні сьогодні потрібна зупинка війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про готовність Зеленського підписати в США мирну угоду.