В Раде предупредили об угрозе: чем опасна новая риторика Трампа

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что главной темой переговоров станет война в Украине. В Раде отмечали, что стороны коснутся вопроса гарантий безопасности, помощи, санкций против РФ. Однако указывают и на значительное изменение риторики Трампа по отношению к Украине.
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Трамп сменил риторику в отношении Украины. По словам политика, американский лидер действительно хотел продемонстрировать успех в виде прекращения войны, как-то остановки войны за 24 часа, что он обещал, когда был кандидатом.
По его словам, Трамп решил избрать тактику одобрения Украины перед выборами.
Народный депутат подчеркнул, что Украине сегодня нужна остановка войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о готовности Зеленского подписать в США мирное соглашение.