В Раде предупредили об угрозе: чем опасна новая риторика Трампа

Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что главной темой переговоров станет война в Украине. В Раде отмечали, что стороны коснутся вопроса гарантий безопасности, помощи, санкций против РФ. Однако указывают и на значительное изменение риторики Трампа по отношению к Украине.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Трамп сменил риторику в отношении Украины. По словам политика, американский лидер действительно хотел продемонстрировать успех в виде прекращения войны, как-то остановки войны за 24 часа, что он обещал, когда был кандидатом.

"Когда сейчас, при том уровне давления на Россию, который он применил, этого достичь не удалось, он выбрал другой путь. И теперь говорит — Украина молодцы, и что зачем тот мир, если Украина и так громит Россию — там Москва горит, это горит, что-то еще горит. Для нас это извне звучит намного лучше, как оценивает Украину, но по факту это для нас не лучше, потому что нам нужен мир, а эта риторика никак не продвигает нас к миру”, — убежден политик.

По его словам, Трамп решил избрать тактику одобрения Украины перед выборами.

"Мне кажется, что это его новая линия. И эта линия нас не ведет абсолютно никуда, к сожалению. Поэтому, дай Бог, чтобы я ошибался, и дай Бог, чтобы за те три месяца, которые остались до американских выборов, все-таки Трамп нажал и попытался выполнить обещание, которое он давал, остановить войну", — сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что Украине сегодня нужна остановка войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о готовности Зеленского подписать в США мирное соглашение.