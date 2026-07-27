Зеленському це точно не сподобається: чому переговори з Трампом будуть жорсткими

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Кречмаровская Наталия
Українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським перебуватиму у США. У рамках візиту відбудеться зустріч лідерів країн. У Ради припускають, що перемовини можуть бути жорсткими.
Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що одна зі стратегій української делегації на чолі з президентом — домовитися про мир. Адже, наголосив він, ми всі хочемо миру. Також він змоделював, що відбуватиметься під час переговорів.
За його словами, головних тем буде п'ять:
1. Бойові дії та можливі перемовини з Росією.
2. ППО та зброя.
3. Санкції. За словами нардепа, їх не будуть відразу застосовувати — це буде таким собі батогом для Путіна.
4. Фінансова підтримка. Якщо не через США, тоді будуть використовувані інструменти міжнародні — Світовий банк та МВФ, пояснив політик.
5. Чи залишиться Київ та Вашингтон з союзниками не на словах, а на ділі.
На його переконання, Зеленський запитає у Трампа:
Чи буде підтримка Америки?
Чи дасть Америка гарантій безпеки Україні?
Про санкції.
Яка позиція в Америки про закінчення війни в Україні.
За словами Тищенка, новим послом України в США буде Рустем Умєров.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському готують жорсткий ультиматум.