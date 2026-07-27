Зеленському це точно не сподобається: чому переговори з Трампом будуть жорсткими

Українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським перебуватиму у США. У рамках візиту відбудеться зустріч лідерів країн. У Ради припускають, що перемовини можуть бути жорсткими.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко переконаний, що одна зі стратегій української делегації на чолі з президентом — домовитися про мир. Адже, наголосив він, ми всі хочемо миру. Також він змоделював, що відбуватиметься під час переговорів.

“Трамп не займає жодної позиції. Він ні за, ні проти. Він захищає інтереси Америки. І тому Володимиру Зеленському і всій делегації треба буде переконати американську сторону про те, що та стратегія, яку ми обрали по захисту нашої державності, найкраща. Це найголовніше, що треба буде зробити на цих перемовинах”, — переконаний політик.

За його словами, головних тем буде п'ять:

1. Бойові дії та можливі перемовини з Росією.

2. ППО та зброя.

3. Санкції. За словами нардепа, їх не будуть відразу застосовувати — це буде таким собі батогом для Путіна.

4. Фінансова підтримка. Якщо не через США, тоді будуть використовувані інструменти міжнародні — Світовий банк та МВФ, пояснив політик.

5. Чи залишиться Київ та Вашингтон з союзниками не на словах, а на ділі.

“Як мені здається, Трамп буде говорити дуже жорстко і прагматично. Будуть дуже жорсткі питання до Зеленського та членів нашої делегації. Це все тому, що американська розвідка дуже добре розуміє стан речей в нашій країні. Трампа не цікавить політика. Його цікавить результат та гроші”, — пояснив політик.

На його переконання, Зеленський запитає у Трампа:

Чи буде підтримка Америки?

Чи дасть Америка гарантій безпеки Україні?

Про санкції.

Яка позиція в Америки про закінчення війни в Україні.

“Я впевнений, що результати зустрічі ми не почуємо одразу, але будуть сигнали. Чи буде пресконференція після зустрічі. Це буде означати, що лідерам є що сказати світу. Чи відбудеться зустріч з представниками Трампа у Москві? І дуже-дуже така цікава річ — чи буде погоджено призначення нового посла України в Америці. І, відповідно, Америки в Україні”, — розповів народний депутат.

За словами Тищенка, новим послом України в США буде Рустем Умєров.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському готують жорсткий ультиматум.