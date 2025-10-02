У МЗС запропонували Угорщині альтернативу, якщо її не влаштовує членство України в ЄС та НАТО

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина може припинити участь у міжнародних інституціях, якщо її не влаштовує членство України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні топ-дипломата України у соцмережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр реагував на заяви угорського прем’єра Віктора Орбана, який сказав, що Угорщина не хоче належати до інтеграційних форматів разом з Україною.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом.ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, CEI, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, FAO та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", – запитав міністр.

Варто нагадати, Угорщина ухвалила рішення про заборону 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив це зробити у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компромісу з Угорщиною буде знайдено. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов'язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера. За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.



