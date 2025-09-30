Киев готовит ответ на блокирование Венгрией украинских СМИ: заявление Сибиги

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина будет зеркально отвечать на все недружественные шаги, которые будут приняты Венгрией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Стоит напомнить, Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.
У Сибиги спросили, какой будет реакция на это Украины на такие действия Венгрии.
При этом, вчера представитель министерства Георгий Тихий назвал такие действия Венгрии "блокированием доступа венгров к журналистике".
Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.
