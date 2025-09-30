logo

Главная Новости Политика внешняя политика Киев готовит ответ на блокирование Венгрией украинских СМИ: заявление Сибиги
commentss НОВОСТИ Все новости

Киев готовит ответ на блокирование Венгрией украинских СМИ: заявление Сибиги

Андрей Сибига призвал власти Венгрии не провоцировать Украину, чтобы не получить зеркальный ответ

30 сентября 2025, 15:08
Украина будет зеркально отвечать на все недружественные шаги, которые будут приняты Венгрией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Стоит напомнить, Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", — подчеркнул министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

У Сибиги спросили, какой будет реакция на это Украины на такие действия Венгрии.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", — ответил Андрей Сибига.

При этом, вчера представитель министерства Георгий Тихий назвал такие действия Венгрии "блокированием доступа венгров к журналистике".

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", — написал представитель МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Литвы Каютутис Будрис считает, что Евросоюзу в ближайшее время следует запустить свой "план Б" для разблокирования начала переговоров с Украиной, которые заблокированы из-за сопротивления Венгрии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан вновь оскандалился заявлением о войне в Украине.



