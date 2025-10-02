В МИД предложили Венгрии альтернативу, если ее не устраивает членство Украины в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия может прекратить участие в международных институтах, если ее не устраивает членство Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении топ-дипломата Украины в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр реагировал на заявления венгерского премьера Виктора Орбана, который сказал, что Венгрия не хочет принадлежать к интеграционным форматам вместе с Украиной.

"Существует много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе.ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, CEI, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, FAO и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", – спросил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина будет зеркально отвечать на все недружественные шаги, которые будут приняты Венгрией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Стоит напомнить, Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Еврокомиссии оптимистично настроены относительно открытия всех переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС уже в этом году и уверены, что компромисс с Венгрией будет найден. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Кос акцентировала, что Украина выполнила свои обязательства, как и Молдова, а принцип заслуг означает необходимость скорейшего открытия первого кластера. По ее словам, окончательное слово принадлежит государствам-членам ЕС, однако позиция Еврокомиссии остается неизменной.



