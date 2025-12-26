Трамп неоднозначно висловися про Зеленського та його мирний план

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неоднозначно висловися про мирний план із 20 пунктів, з яким його має ознайомити український президент Володимир Зеленський.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому фактично призначив сам себе кінцевим "арбітром" будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. Про це пише видання Politico.

"У Зеленського нічого не буде, поки я не схвалю... Подивимося, що в нього буде", — сказав Трамп журналістам.

Разом з тим, згодом він заявив, що сподівається на продуктивну зустріч на вихідних, окрім того, планує поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я думаю, що з ним все буде добре. Я думаю, що з Путіним все буде добре", — додав Дональд Трамп.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну, аби підтримати мирну угоду щодо завершення війни.

Україна зараз продовжує активні контакти з чинною адміністрацією США для обговорення мирного врегулювання, заявив президент Володимир Зеленський. Зокрема, сам президент та його представники ведуть активні перемовини з американськими спецппосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Обговорюються переважно нові ідеї щодо форматів, графіків і кроків, які можуть наблизити реальний мир в Україні, а також деталі підготовки документів.

Видання "Коментарі" також писало, що у Москві заявили про "наближення" у ході переговорів до рішення для завершення війни в Україні. Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують російські ЗМІ. Водночас, за його словами, поширений Україною план врегулювання із 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що Росія обговорює із США.